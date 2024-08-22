Стыд для Путина: позор России в этой войне не имеет себе равных

Украинская военная операция в Курской области – это продуманная и хорошая стратегия, полностью дискредитирующая Россию, считает польский генерал и командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 годов Вальдемар Скшипчак.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt прокомментировал действия украинской армии в Курской области. По его словам, Путин уже опозорился, когда украинские силы прорвали границу, однако чем дольше Украина будет контролировать российские территории, тем больше негатива будет падать на фигуру российского диктатора.

"Эта буферная зона может быть даже временной. Она не обязательно должна быть постоянной, многолетней. Но это заставит россиян сосредоточить свои усилия на этом направлении, потому что они не могут себе позволить существование такой зоны на собственной территории. Если это действительно произойдет, это только дискредитирует Путина и его команду", – считает польский генерал.

Скшипчак считает, что Украина своими действиями направила мощное сообщение для мира: "Путин не может справиться с происходящим в Курской области". Российский диктатор сам это допустил и не может исправить ситуацию.

"У них нет ни сил, ни власти, ни представления, как с этим бороться. Поэтому они открывают двери и дают возможности украинцам. Это непреднамеренный жест Путина в сторону Зеленского. И это стыд для Путина, абсолютное поражение, я бы даже сказал, историческое, подобного не было в современной истории России", – говорит Скшипчак.

По его словам, только Зеленский и командиры отвечают за результат на поле боя, поэтому приняли правильное решение, что не предупреждали страны НАТО или других своих союзников относительно планов на Курскую область. Кроме того, польский генерал указывает, что украинцы и дальше продолжают активные действия на территории России, которые каждый раз являются пощечиной для Путина.

"Это продуманная и хорошая стратегия, полностью дискредитирующая Россию. Украинцы разрушают мосты, уничтожают российские войска на плацдармах у рек и не дают россиянам поддержать войска, которые воюют в Курской области. Повторяю, это очень продуманная стратегия. На наших глазах творится позор, которого мир еще не видел. Нынешний позор России в этой войне не имеет себе равных", — подытожил Скшипчак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американец рассказал об отношении россиян к Путину в Курской области.

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