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Slava Kot
Украинская военная операция в Курской области – это продуманная и хорошая стратегия, полностью дискредитирующая Россию, считает польский генерал и командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 годов Вальдемар Скшипчак.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt прокомментировал действия украинской армии в Курской области. По его словам, Путин уже опозорился, когда украинские силы прорвали границу, однако чем дольше Украина будет контролировать российские территории, тем больше негатива будет падать на фигуру российского диктатора.
Скшипчак считает, что Украина своими действиями направила мощное сообщение для мира: "Путин не может справиться с происходящим в Курской области". Российский диктатор сам это допустил и не может исправить ситуацию.
По его словам, только Зеленский и командиры отвечают за результат на поле боя, поэтому приняли правильное решение, что не предупреждали страны НАТО или других своих союзников относительно планов на Курскую область. Кроме того, польский генерал указывает, что украинцы и дальше продолжают активные действия на территории России, которые каждый раз являются пощечиной для Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американец рассказал об отношении россиян к Путину в Курской области.
Также "Комментарии" писали о приказе Путина для российских войск по Курской области. За сколько времени армия РФ должна освободить свои территории.
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