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Стрельба под Мариуполем: кадыровцы открыли огонь по русским военным

Во временно оккупированном поселке Урзуф после стычки с русской военной комендатурой пьяные кадыровцы открыли огонь и убили солдат и гражданских.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Вблизи оккупированного Мариуполя в поселке Урзуф произошла стрельба между кадыровцами и русскими военными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Стрельба под Мариуполем: кадыровцы открыли огонь по русским военным

Кадыровцы. Фото из открытых источников

По словам Андрющенко, кадыровцы приехали на оккупированную часть Украины для отдыха в курортном поселке Урзуф. Между кадыровцами и российскими оккупантами возник конфликт, в ходе которого они начали срывать погоны друг с друга. Кроме того, кадыровцы находились в состоянии алкогольного опьянения.


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Советник мэра Мариуполя указывает, что столкновение переросло в "очень серьезную перестрелку", в результате которой погибли российские военные и гражданское население. Андрющенко рассказывает по меньшей мере о семи расстрелянных гражданских.

"Кроме русни расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", — пишет Петр Андрющенко.

Пока российская оккупационная администрация никого не пускает и не выпускает из поселка Урзуф, где произошла стрельба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские элитные бойцы провели спецоперацию и похитили российского командира. Спецназовцы форсировали Днепр и под прикрытием массивного ракетного удара по российским позициям захватили россиян. Кроме того, украинские бойцы вызвали попавшее в ловушку российское подкрепление.

Также "Комментарии" писали о россиянах, утверждающих, что сдали свои позиции и исходят из важного направления. Это направление специалисты из Института изучения войны называют одним из главных украинского наступления. Удачные действия на нем позволят заблокировать поставки ресурсов в Крым.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/12542
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