Стрельба под Мариуполем: кадыровцы открыли огонь по русским военным

Вблизи оккупированного Мариуполя в поселке Урзуф произошла стрельба между кадыровцами и русскими военными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Кадыровцы. Фото из открытых источников

По словам Андрющенко, кадыровцы приехали на оккупированную часть Украины для отдыха в курортном поселке Урзуф. Между кадыровцами и российскими оккупантами возник конфликт, в ходе которого они начали срывать погоны друг с друга. Кроме того, кадыровцы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Советник мэра Мариуполя указывает, что столкновение переросло в "очень серьезную перестрелку", в результате которой погибли российские военные и гражданское население. Андрющенко рассказывает по меньшей мере о семи расстрелянных гражданских.

"Кроме русни расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", — пишет Петр Андрющенко.

Пока российская оккупационная администрация никого не пускает и не выпускает из поселка Урзуф, где произошла стрельба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские элитные бойцы провели спецоперацию и похитили российского командира. Спецназовцы форсировали Днепр и под прикрытием массивного ракетного удара по российским позициям захватили россиян. Кроме того, украинские бойцы вызвали попавшее в ловушку российское подкрепление.

Также "Комментарии" писали о россиянах, утверждающих, что сдали свои позиции и исходят из важного направления. Это направление специалисты из Института изучения войны называют одним из главных украинского наступления. Удачные действия на нем позволят заблокировать поставки ресурсов в Крым.