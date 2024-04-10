Странный российский "танк-черепаха" был успешно уничтожен украинскими силами

Недавно в сеть попал странный российский танк, названный "танком-черепахой". Россияне решили оградить его дополнительными пластинами железа от атак беспилотников. Однако новое самодельное изобретение россиян прожило недолго и было уничтожено украинскими силами.



Танк-черепаха. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Forbes, сначала танк зафиксировали на линии фронта в районе Красногоровки Донецкой области. Однако, через несколько дней, украинские силы заметили, что "танк-черепаха" находится в ангаре в Донецке. Определить место помогла учительница из Краснодара, которая приехала якобы как "волонтер" для армии РФ и опубликовала фото из ангара с российской техникой.

Украинская армия обстреляла ангар из артиллерии и уничтожила странный российский танк. Forbes отмечает, что "танком-черепахой" была ранняя модель танка Т-72, на которую установили самодельную бронь от беспилотников. По их описанию, несмотря на созданную защиту от беспилотников, танк получил значительное количество недостатков.

"Стойки, поддерживающие крышу, препятствовали повороту башни более чем на несколько градусов, а также усложняли бы любые попытки маневрировать в лесистой или городской местности", — пишет Forbes и добавляет, что щели между защитой и телом танка достаточно, чтобы ее поразил украинский дрон.

Вместе с тем "танк-черепаха" выполнил свою главную миссию. Он возглавил колонну бронетехники, которая быстро прошла через украинский обстрел и оставила пехоту вблизи Красногоровки, где россияне пытаются продвинуться несколько последних месяцев. Forbes заключает, что, несмотря на уничтоженный "танк-черепаху" и еще сотни тысяч солдат армии РФ, Кремль и дальше бросает большое количество россиян на войну в Украине ради своей стратегии захвата украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытались спрятаться под своим танком от украинских дронов.

Также "Комментарии" писали о том, что после мощного взрыва российская БМП превратилась в пыль.



