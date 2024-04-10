Странный российский "танк-черепаха" был успешно уничтожен украинскими силами

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Slava Kot
Недавно в сеть попал странный российский танк, названный "танком-черепахой". Россияне решили оградить его дополнительными пластинами железа от атак беспилотников. Однако новое самодельное изобретение россиян прожило недолго и было уничтожено украинскими силами.
Танк-черепаха. Фото из открытых источников
Как сообщает издание Forbes, сначала танк зафиксировали на линии фронта в районе Красногоровки Донецкой области. Однако, через несколько дней, украинские силы заметили, что "танк-черепаха" находится в ангаре в Донецке. Определить место помогла учительница из Краснодара, которая приехала якобы как "волонтер" для армии РФ и опубликовала фото из ангара с российской техникой.
Украинская армия обстреляла ангар из артиллерии и уничтожила странный российский танк. Forbes отмечает, что "танком-черепахой" была ранняя модель танка Т-72, на которую установили самодельную бронь от беспилотников. По их описанию, несмотря на созданную защиту от беспилотников, танк получил значительное количество недостатков.
Вместе с тем "танк-черепаха" выполнил свою главную миссию. Он возглавил колонну бронетехники, которая быстро прошла через украинский обстрел и оставила пехоту вблизи Красногоровки, где россияне пытаются продвинуться несколько последних месяцев. Forbes заключает, что, несмотря на уничтоженный "танк-черепаху" и еще сотни тысяч солдат армии РФ, Кремль и дальше бросает большое количество россиян на войну в Украине ради своей стратегии захвата украинских территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытались спрятаться под своим танком от украинских дронов.
Также "Комментарии" писали о том, что после мощного взрыва российская БМП превратилась в пыль.
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