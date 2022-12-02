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Страх в глазах русской пропагандистки. Она заявляет, что все россияне виновны (ВИДЕО)

Российская пропагандистка утверждает, что РФ должна и дальше запускать ракеты, ведь поражение принесет для России большие расходы и все виновные должны будут заплатить.

сегодня, 18:10
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Автор:

Slava Kot








Одна из самых популярных пропагандисток Кремля Ольга Скабеева заявила, что Российская Федерация должна одержать победу в войне с Украиной. В противном случае все без исключения россияне должны будут платить за военные преступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео с участием российской пропагандистки.

Страх в глазах русской пропагандистки. Она заявляет, что все россияне виновны (ВИДЕО)

Российская журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: из открытых источников

Одна из ведущих российских пропагандисток Ольга Скабеева во время эфира в одной из программ на телеканале "Россия 1" рассказала, что может произойти, если Россия не выиграет войну. По словам рупора Кремля в таком случае Российская Федерация подвергается изоляции, а также будет вынуждена выплатить репарации. Скабеева отметила, что все, кто поддерживал войну, будут отвечать за свои поступки.

"Мы этого не допускаем, даже вслух не говорим, но если что-то случится и наша страна не победит, то вина будет направлена на всех без исключения, независимо от того, они в России или вне ее. Просто тех, кто находится за пределами страны, сразу арестуют… Виноватыми будем все", – сказала российская пропагандистка.

По логике Скабеевой по таким причинам Российская Федерация и дальше должна продолжать атаковать украинские города.

"Чтобы не было ни Гаагских трибуналов, ни уголовных производств, ни компенсаций, ни репараций, чтобы ничего этого не было, мы должны активизировать боевые действия, мы должны давить на них, чтобы они к нам приходили за перемирие или мир", — сказала Скабеева.

Видео с российской пропагандисткой можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский аналитический центр раскрыл план России о нападении на Украину.

Также "Комментарии" писали о хамской реакции Лаврова на результат резолюции, признавшей Россию спонсирующей терроризм страной.



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Источник: https://www.youtube.com/@mherdantsev
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