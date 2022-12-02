Страх в глазах русской пропагандистки. Она заявляет, что все россияне виновны (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Одна из самых популярных пропагандисток Кремля Ольга Скабеева заявила, что Российская Федерация должна одержать победу в войне с Украиной. В противном случае все без исключения россияне должны будут платить за военные преступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео с участием российской пропагандистки.
Российская журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: из открытых источников
Одна из ведущих российских пропагандисток Ольга Скабеева во время эфира в одной из программ на телеканале "Россия 1" рассказала, что может произойти, если Россия не выиграет войну. По словам рупора Кремля в таком случае Российская Федерация подвергается изоляции, а также будет вынуждена выплатить репарации. Скабеева отметила, что все, кто поддерживал войну, будут отвечать за свои поступки.
По логике Скабеевой по таким причинам Российская Федерация и дальше должна продолжать атаковать украинские города.
Видео с российской пропагандисткой можно просмотреть ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский аналитический центр раскрыл план России о нападении на Украину.
Также "Комментарии" писали о хамской реакции Лаврова на результат резолюции, признавшей Россию спонсирующей терроризм страной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости