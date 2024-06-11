Столтенберг рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров на условиях Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что постоянная поддержка Украины со стороны альянса может вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров на условиях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Генсек НАТО Йенс Столтенберг о мирных переговорах. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Латвию, где выступил с пресс-конференцией по главным темам для обсуждения на следующем саммите альянса, который пройдет в середине июля в Вашингтоне. По словам Столтенберга, наиболее неотложной темой должна стать поддержка Украины. Глава НАТО подчеркнул, что альянс оказывает Украине 99% помощи, поэтому должен усилить координацию в этом вопросе, чтобы не возникли проблемы, которые были зафиксированы с поставкой оружия зимой. Столтенберг считает, что это станет четким сигналом для Путина по поводу войны в Украине.

"Украина нуждается в стабильном и предполагаемом поступлении военной помощи. Это также должно послать четкий сигнал для Москвы, что мы будем с Украиной так долго, как это будет необходимо. Формулируя наши долгосрочные обязательства перед Украиной, мы способствуем быстрому завершению этой войны", — говорит Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что таким образом российского диктатора можно будет принудить к мирным переговорам для окончания войны на условиях Украины.

"Для Путина будет более очевидным, что он не сможет нас переждать, тем раньше он может прийти к выводу, что должен сесть за стол переговоров и принять тот факт, что Украина существует как суверенное независимое государство", — считает Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал об отмене плана помощи Украине в 100 млрд долларов. Генсек НАТО объяснил, что альянс может рассмотреть альтернативу такому решению.

Также "Комментарии" писали о немецком историке, который сделал нелестный прогноз об окончании войны в Украине.