Столтенберг раскрыл тайну: какую просьбу Зеленского он не смог выполнить в начале войны

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский призвал создать бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, он отказал в этом запросе Зеленскому.



Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг во время интервью Financial Times упомянул о первых днях полномасштабной войны в Украине. По словам бывшего главы НАТО, у него было несколько разговоров с президентом Зеленским, который призвал оказать помощь и закрыть небо над Украиной.

Однако Столтенберг отказал и объяснил, что у НАТО есть принцип не быть прямой стороной войны в Украине.

"Значительная часть разговора касалась бесполетной зоны. Он хотел бесполетную зону. И я не смог предоставить ему бесполетную зону. Реальность такова, что с самого начала я сформулировал подход НАТО: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта", – рассказал Столтенберг.

Также экс-руководитель НАТО считает, что российские войска были близки к захвату столицы Украины. По словам Столтенберга, если бы Киев упал, россияне могли бы захватить Зеленского, а война в Украине шла бы по совсем другому сценарию, чем это происходит сегодня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг рассказал о первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в 2019 году. По его словам, он "совершенно недооценил Зеленского", ведь считал украинского лидера неопытным.

Также "Комментарии" писали, что в последний день в должности генсека НАТО Столтенберг ответил на новую ядерную доктрину РФ.