Столтенберг отмежевался от Курской операции: что заявил

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Кравцев Сергей
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг проанализировал успехи Украины во время Курской операции и озвучил свое видение прорыва российской границы. Он отметил, что, хотя партнеры по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не корректируют планы Украины в войне, и все решения украинское командование принимает без каких-либо влияний извне. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение Йенс Столтенберг изложил в интервью "Foreign Policy".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Он отметил, что события в Курской области уже показали, что украинские войска могут феноменально маневрировать и демонстрировать профессиональные способности во время наступления. Россияне со своей стороны во время боев на своей территории понесли достаточно серьезные потери.
Плюсом операции в Курской области генсек НАТО также назвал то, что моральный дух украинского войска значительно вырос.
Читайте на портале "Комментарии" — у Путина все по плану, ВСУ идут вперед: в Курской области снова объявили обязательную эвакуацию.
Также издание "Комментарии" сообщало – Politico назвало истинную причину: почему экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против Курской операции и называл ее авантюрой.
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