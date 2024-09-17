Столтенберг отмежевался от Курской операции: что заявил

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг проанализировал успехи Украины во время Курской операции и озвучил свое видение прорыва российской границы. Он отметил, что, хотя партнеры по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не корректируют планы Украины в войне, и все решения украинское командование принимает без каких-либо влияний извне. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение Йенс Столтенберг изложил в интервью "Foreign Policy".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Союзники по НАТО и НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Девяносто девять процентов военной поддержки поступает от союзников по НАТО и НАТО. И мы даем им советы. Мы учим. Но мы не ведем войну. Мы не командуем украинскими вооруженными силами". Эти трудные решения должны принимать сами украинцы", — прокомментировал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что события в Курской области уже показали, что украинские войска могут феноменально маневрировать и демонстрировать профессиональные способности во время наступления. Россияне со своей стороны во время боев на своей территории понесли достаточно серьезные потери.

Плюсом операции в Курской области генсек НАТО также назвал то, что моральный дух украинского войска значительно вырос.

"Конечно, на войне всегда есть риск и неопределенность. Поэтому я буду очень осторожен, размышляя о том, как все это будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. Но мы должны помнить, что украинцы очень способны", — констатировал генсек НАТО.

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