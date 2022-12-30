logo

BTC/USD

16484.29

ETH/USD

1189.28

LTC/USD

66.39

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Столтенберг: есть только один быстрый путь к миру в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Столтенберг: есть только один быстрый путь к миру в Украине

Генсек НАТО призвал страны Альянса продолжать поставки вооружения в Украину

сегодня, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Германия и другие страны Североатлантического альянса должны не только продолжить поставки оружия Украине, но увеличить их объёмы. Поскольку это самый быстрый путь к миру. Об этом сообщает портал "Комменатрии", со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Столтенберг: есть только один быстрый путь к миру в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины — это самый быстрый путь к миру", — отметил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что считает украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законными. Ведь каждая страна имеет право на самозащиту. В данном случае речь идет об Украине, как о суверенном государстве, которое отстаивает свое право на существование.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что "существует постоянный диалог между союзниками и Украиной относительно конкретных систем".

Генсек НАТО также отметил, что ранее союзники по Альянсу уже поставляли Украине системы дальнобойности. К ним относятся ракетные установки HIMARS, дальнобойная артиллерия и беспилотники.

Читайте также на портале "Комментарии" — окончание войны может быть еще ближе: у Зеленского назвали важную деталь, которая зависит от союзников.

Также издание "Комментарии" сообщало – считанные дни остались до нового – 2023-го – года. Эксперты продолжают делиться с изданием "Комментарии" прогнозами и ожиданиями. В данном материале аналитики озвучили свой прогноз – стоит ли ожидать мира в 2023, действительно удастся Украине одержать долгожданную победу в войне с агрессором.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-stoltenberg-fordert-mehr-waffen-fuer-die-ukraine-18495964.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!