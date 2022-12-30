Столтенберг: есть только один быстрый путь к миру в Украине

Германия и другие страны Североатлантического альянса должны не только продолжить поставки оружия Украине, но увеличить их объёмы. Поскольку это самый быстрый путь к миру. Об этом сообщает портал "Комменатрии", со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины — это самый быстрый путь к миру", — отметил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что считает украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законными. Ведь каждая страна имеет право на самозащиту. В данном случае речь идет об Украине, как о суверенном государстве, которое отстаивает свое право на существование.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что "существует постоянный диалог между союзниками и Украиной относительно конкретных систем".

Генсек НАТО также отметил, что ранее союзники по Альянсу уже поставляли Украине системы дальнобойности. К ним относятся ракетные установки HIMARS, дальнобойная артиллерия и беспилотники.

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