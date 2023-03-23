Стоит ли ожидать «жест доброй воли» окупантов в Новой Каховке

Россияне с новой силой грабят оккупированные населенные пункты на левом берегу Днепра, что, по словам местных, может свидетельствовать об ожидаемом жесте доброй воли. Об этом в Телеэфире рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".



Говорить о полном уходе российских окупантов из Новой Каховки еще рано

На самом деле тактика врага направлена на психологическое влияние как на местное население, которое находится во временной оккупации, так и на Силы обороны Украины. Имея опыт освобождения правобережья, можем говорить о том, что такие явления мы уже наблюдали: оккупанты неистово мародерствовали, снова грабили уже ограбленные магазины, банковские и промышленные предприятия и вывозили все, что могли вывезти, а затем искали для себя гражданскую одежду", — напомнила она.

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Начальник прессцентра отметила, что на российских оккупантов сильно влияют их же силовые структуры, которые разыскивают дезертиров и военных, не готовых дальше вести боевые действия на территории Украины.

"В данной ситуации мы наблюдаем, что одни ищут гражданскую одежду и пытаются располагаться на улицах города для того, чтобы как можно быстрее ретироваться или скрыться в лесных насаждениях. То есть, определенные настроения уже просматриваются, но говорить об их уходе еще рано”, — сказала она.

По словам Гуменюк, наблюдаемое сейчас мародерство по словам местных — предвестник определенных жестов так называемой "воли". Она также добавила, что украинские военные продолжают наносить точечные удары по местам скопления силы российских оккупантов в Новой Каховке.

“Россияне, когда покидают населенный пункт и располагаются в близлежащих лесонасаждениях, обстреливают мирных жителей. В основном минометным огнем это делается, чтобы вернувшись, разъяснять, что Силы обороны якобы не берегут свое мирное население. Также, чтобы снимать пропагандистские сюжеты, как Вооруженные силы Украины уничтожают инфраструктуру населенных пунктов левого берега Днепра за то, что там якобы приняли как это русский мир, — подытожила Наталья Гуменюк.

Как писали "Комментарии", сегодня вечером в возведении Генштаба ВСУ сначала проинформировали, что все подразделения армии оккупанта, которые размещались в Новой Каховке на Херсонщине, вышли из города, а затем — опровергли сообщения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что стало известно главное задание будущей мобилизации в России: почти год берегли от мобилизации свои элиты, но доходят уже и до них.

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