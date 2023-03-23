Стоит ли ожидать «жест доброй воли» окупантов в Новой Каховке

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Моесеенко Валентина
Россияне с новой силой грабят оккупированные населенные пункты на левом берегу Днепра, что, по словам местных, может свидетельствовать об ожидаемом жесте доброй воли. Об этом в Телеэфире рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".
Говорить о полном уходе российских окупантов из Новой Каховки еще рано
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Начальник прессцентра отметила, что на российских оккупантов сильно влияют их же силовые структуры, которые разыскивают дезертиров и военных, не готовых дальше вести боевые действия на территории Украины.
По словам Гуменюк, наблюдаемое сейчас мародерство по словам местных — предвестник определенных жестов так называемой "воли". Она также добавила, что украинские военные продолжают наносить точечные удары по местам скопления силы российских оккупантов в Новой Каховке.
Как писали "Комментарии", сегодня вечером в возведении Генштаба ВСУ сначала проинформировали, что все подразделения армии оккупанта, которые размещались в Новой Каховке на Херсонщине, вышли из города, а затем — опровергли сообщения.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что стало известно главное задание будущей мобилизации в России: почти год берегли от мобилизации свои элиты, но доходят уже и до них.
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