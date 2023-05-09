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Сто боеголовок: в Украине сказали, что хотят от НАТО

Военный эксперт рассказал, что нужно Украине получить от НАТО сразу же после вступления в Альянс

сегодня, 22:22
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Автор:

Константин Куликов

Первое, чего Украина должна добиться от НАТО, после вступления в Альянс — это размещение на территории нашей страны порядка ста тактических ядерных боеголовок. Только они могут стать реальным "ядерным зонтиком" для Украины. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью "Фабрике новин".

Сто боеголовок: в Украине сказали, что хотят от НАТО

Украина намерена вступить в НАТО

Только "ядерный зонтик", а не подписанные документы с Россией или странами Запада могут быть реальными гарантами безопасности Украины, говорит эксперт,  комментируя перспективу послевоенного урегулирования. По мнению Романа Свитана, с Россией подписывать договора не придется, так как ее распад неизбежен. Возможно, подписание каких-то документов с соседними с Украиной областями.


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"У нас есть границы с пятью российскими землями, которые сейчас пока называются областями, — Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская земля. Вот с этими пятью землями мы, возможно, когда-то подпишем какие-то договора, — говорит Роман Свитан. — А все остальное — это не важно. Нам самое главное — вступить в НАТО, чтобы прикрыть Украину "ядерным зонтиком". Все остальное это тоже бумажки. Нам надо вступить в НАТО, чтобы восстановить свой ядерный статус. В НАТО есть три страны, у которых есть ядерное оружие — Франция, Великобритания и США. При вступлении в НАТО нам надо добиться расположения на нашей территории около ста тактических ядерных боеголовок. Вот тогда нам не надо никаких документов, даже с этими пятью землями".

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