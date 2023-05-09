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Известный историк рассказал, как Западу реагировать на ядерный шантаж России

Историк Восточной Европы Тимоти Снайдер уверен, что любую сговорчивость Запада РФ принимает за слабость

сегодня, 21:38
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Автор:

Константин Куликов

Постоянные ядерные угрозы России — это не заявление о намерениях, а скорее ее оружие. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал для The New York Times известный историк Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Известный историк рассказал, как Западу реагировать на ядерный шантаж России

Тимоти Снайдер - известный историк

По его мнению, Россия хочет казаться могущественной и устрашающей, но она знает, что использование ядерного оружия приведет лишь к тому, что она потеряет свой статус сверхдержавы.


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Кроме того, Снайдер утверждает, что когда Запад воспринимает ядерные угрозы России всерьез, это увеличивает общий риск ядерной войны.

"Когда мы поймем, что ядерные разговоры сами по себе являются оружием, мы сможем сделать ситуацию менее рискованной, — пишет Тимоти Снайдер. — Путь к стратегическому мышлению состоит в том, чтобы освободиться от собственных тревог и подумать о российских. Русские говорят о ядерном оружии не потому, что хотят его применить, а потому, что считают, что большой ядерный арсенал делает их сверхдержавой. Разговоры о ядерной энергии заставляют их чувствовать себя сильными. Они считают ядерное запугивание своей прерогативой и считают, что другие должны автоматически сдаться при первом упоминании об их оружии. Украинцы не позволили этому повлиять на свою тактику".

Тезис РФ о том, что ядерная держава не может проиграть войну Тимоти Снайнер опровергает:

"Российская ядерная пропаганда исходит из того, что всегда побеждает хулиган, — также отмечает историк. — Но хулиган не всегда побеждает. Российские пропагандисты хотят, чтобы мы думали, что ядерные державы никогда не могут проиграть войны, исходя из логики, что они всегда могут развернуть ядерное оружие, чтобы победить. Это антиисторическая фантазия. Ядерное оружие не принесло французам победы в Алжире и не сохранило Британскую империю. Советский Союз проиграл войну в Афганистане. Америка проиграла и во Вьетнаме, и в Ираке, и в Афганистане. Израилю не удалось победить в Ливане. Ядерные державы с определенной регулярностью проигрывают войны".

Ответом на российский ядерный шантаж, по мнению Тимоти Снайдера, должно быть обеспечение поражения РФ в конвенциальной войне в Украине.

Тимоти Дэвид Снайдер — американский историк, профессор Йельского университета. Специализируется на истории Восточной Европы и, в частности, Украины, Белоруссии, Литвы, Польши и России нового времени. Пишет о проблемах национализма, тоталитаризма и Холокоста. Труды Снайдера опубликованы на английском, польском, немецком, русском, украинском, литовском, чешском, французском, словацком, белорусском и испанском языках. Его наиболее известные книги: "Кровавые земли" и "Реконструкция наций".

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