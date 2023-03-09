logo

BTC/USD

21516.20

ETH/USD

1528.36

LTC/USD

83.53

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев

Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь, в разных регионах Украины есть попадание

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Во время последней массированной атаки в ночь на 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету разного базирования, пишут "Комментарии" по информации Главнокомандующего Валерия Залужного.

Стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев

Ночь российского ракетного террора обошлась России в огромную сумму


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Массированная террористическая атака России по Украине: враг сделал 81 пуск ракет, при чем, разного базирования", — рассказал Залужный.

Впоследствии в СМИ появилась сумма стоимости всего выпущенного за одну ночь по гражданским объектам Украины оккупационной армией ракет на общую сумму около $600 млн.

Стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев - фото 2

Кроме того, совершено восемь пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО и Силы обороны Украины смогли из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожить 34 крылатых ракет, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

"В результате организованного украинского противодействия всего 8 управляемых авиаракет Х-31П и Х-59 не смогли достичь поставленных целей", — говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

С начала периодических массированных обстрелов инфраструктуры городов и сел с 10 октября оккупанты уже потратили 821 ракету разного типа. Общая же цена всех этих ракет составляет около $7,5 млрд.

"Комментарии" также писали о том, что в результате ночных ракетных ударов повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах Украины. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль. По его словам, особое внимание уделяется возвращению энергоснабжения в Харьков.

Как сообщал портал "Комментарии", рашисты ударили по трем теплоэлектростанциям. А из-за атаки на Запорожскую АЭС включили "последнюю линию защиты".

Читайте на портале "Комментарии" — по какому принципу союзники предоставляют или не предоставляют Украине вооружение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!