Стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев

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Моесеенко Валентина
Во время последней массированной атаки в ночь на 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету разного базирования, пишут "Комментарии" по информации Главнокомандующего Валерия Залужного.
Ночь российского ракетного террора обошлась России в огромную сумму
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Впоследствии в СМИ появилась сумма стоимости всего выпущенного за одну ночь по гражданским объектам Украины оккупационной армией ракет на общую сумму около $600 млн.
Кроме того, совершено восемь пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО и Силы обороны Украины смогли из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожить 34 крылатых ракет, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".
С начала периодических массированных обстрелов инфраструктуры городов и сел с 10 октября оккупанты уже потратили 821 ракету разного типа. Общая же цена всех этих ракет составляет около $7,5 млрд.
"Комментарии" также писали о том, что в результате ночных ракетных ударов повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах Украины. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль. По его словам, особое внимание уделяется возвращению энергоснабжения в Харьков.
Как сообщал портал "Комментарии", рашисты ударили по трем теплоэлектростанциям. А из-за атаки на Запорожскую АЭС включили "последнюю линию защиты".
Читайте на портале "Комментарии" — по какому принципу союзники предоставляют или не предоставляют Украине вооружение.
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