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Стало известно, сколько процентов боевых машин Bradley потеряла Украина

Аналитики Oryx указали, сколько Украина потеряла американских БМП Bradley.

сегодня, 17:50
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Автор:

Slava Kot

Согласно анализу разведки из открытых источников, Украина потеряла 16 боевых машин Bradley, которые прислали Соединенные Штаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Стало известно, сколько процентов боевых машин Bradley потеряла Украина

Американские БМП Bradley. Фото из открытых источников

Портал Oryx, собирающий информацию из открытых источников о потерях на войне со стороны Украины и России, зафиксировал 16 поврежденных БМП Bradley, которые были отправлены в ряды ВСУ от США. Таким образом, это 15% от всех предоставленных американских боевых машин Bradley. Напомним, что США обещали для Украины 113 БМП Bradley.


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Один из руководителей Oryx Якуб Яновский, собравший соответствующие данные, указал, что много военной техники было повреждено и заброшено, однако не уничтожено. Таким образом, аналитик утверждает, что американские боевые машины выполнили главную миссию – безопасно доставили войска в зону наступательных позиций.

Аналитики из Института изучения войны сообщали в своих отчетах, что ожидают потери западной техники во время атак по российским позициям. Несмотря на это, аналитическое учреждение указывает, что это не свидетельствует об успешности или не успешности украинского контрнаступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист рассказал о первых "реальных потерях" танков Леопард-2 и БМП М2 Брэдли. Журналист указал, что вокруг не видно воронок от снарядов, а техника была не полностью уничтожена, поэтому предполагает, что украинские военные смогли спастись.

Также "Комментарии" писал о лейтенанте армии РФ, который рассказал о состоянии российских войск и отношении военнослужащих к сообщениям из Кремля. По его словам, российские военные не верят словам Кремля о войне в Украине.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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