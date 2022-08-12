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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении

сегодня, 09:19
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 12 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

• личного состава — около 43200 (+200) человек ликвидировано;

• танков / tanks ‒ 1849 (+3) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4108 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 975 (+1) ед;

• РСЗО — 261 (+0) ед;

• средства ПВО — 136 (+2) ед;

• самолетов – 233 (+1) ед;

• вертолетов  – 193 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6);

• крылатые ракеты – 185 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• втомобильной техники и автоцистерн — 3021 (+3) ед;

• специальная техника – ​​90 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что отсрочка выплат по госдолгу: что это значит для Украины – могли ли мы получить лучшие условия. Эксперты рассказали, как от этого решения выиграет Украина. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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