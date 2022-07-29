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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении

сегодня, 11:10
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 29 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 40500 (+270) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1749 (+7) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,

• артиллерийских систем – 900 (+6) ед,

• РСЗО — 258 (+0) ед,

• средства ПВО — 117 (+0) ед,

• самолетов — 222 (+0) ед,

• вертолетов – 190 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 731 (+2),

• крылатые ракеты – 174 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2870 (+16) ед,

• специальная техника – ​​77 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ГУР: Кремль готовит еще одну ударную группировку против Украины. Россияне планируют сформировать корпус к середине августа. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что это только начало: ВСУ ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника. Удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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