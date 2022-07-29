Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Рубрики
МЕНЮ
Денис
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 29 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 июля ориентировочно составили:
• личного состава — около 40500 (+270) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1749 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,
• артиллерийских систем – 900 (+6) ед,
• РСЗО — 258 (+0) ед,
• средства ПВО — 117 (+0) ед,
• самолетов — 222 (+0) ед,
• вертолетов – 190 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 731 (+2),
• крылатые ракеты – 174 (+0),
• корабли/катера — 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн — 2870 (+16) ед,
• специальная техника – 77 (+2).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ГУР: Кремль готовит еще одну ударную группировку против Украины. Россияне планируют сформировать корпус к середине августа. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
Читайте также о том, что Лиз Трасс дала обещание народу Великобритании по Украине и Путину. Глава МИД Великобритании пообещала быть полностью преданной тому, чтобы Путин потерпел поражение. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Сайт "Комментарии" сообщал о том, что это только начало: ВСУ ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника. Удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма.
Также "Комментарии" информировали о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организаций.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости