Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 29 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 40500 (+270) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1749 (+7) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,

• артиллерийских систем – 900 (+6) ед,

• РСЗО — 258 (+0) ед,

• средства ПВО — 117 (+0) ед,

• самолетов — 222 (+0) ед,

• вертолетов – 190 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 731 (+2),

• крылатые ракеты – 174 (+0),

• корабли/катера — 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2870 (+16) ед,

• специальная техника – ​​77 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

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