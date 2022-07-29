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ГУР: Кремль готовит еще одну ударную группировку против Украины

Россияне планируют сформировать корпус к середине августа

сегодня, 10:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за нехватки живой силы для ведения боевых действий в Украине российское военное командование готовит третий отдельный армейский корпус, который формируют в западном военном округе РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого.

ГУР: Кремль готовит еще одну ударную группировку против Украины

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации украинской разведки, страна-агрессор на середину июля сформировала 8 батальонов, чего еще недостаточно. Состав этих 8 батальонов формировался из всех подряд, как такового отбора не было. Поэтому для ведения боевых действий Кремль принял решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе.

Скибицкий проинформировал, что Россия планирует полностью сформировать корпус к середине августа.

Также по данным разведки в российских подразделениях катастрофическая нехватка офицерских кадров. Эту проблему планируется решить, в том числе путем формирования армейского корпуса.

Скибицкий также подытожил, что план скрытой мобилизации в России провалился. Страна-агрессор по-прежнему испытает проблему с нехваткой живой силы.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в МИД России объяснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия.

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