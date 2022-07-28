Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 28 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 28 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 40230 (+160) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1742 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 894 (+11) ед;

• РСЗО — 258 (+0) ед;

• средства ПВО — 117 (+0) ед;

• самолетов — 222 (+0) ед;

• вертолетов – 190 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 729 (+3);

• крылатые ракеты – 174 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2854 (+7) ед;

• специальная техника – ​​75 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

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