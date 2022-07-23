Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 23 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 39240 (+240) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1708 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3929 (+9) ед;

• артиллерийских систем – 864 (+1) ед;

• РСЗО — 253 (+2) ед;

• средства ПВО — 113 (+0) ед;

• самолетов – 221 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня- 714(+1);

• крылатые ракеты – 167 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2820 (+17) ед;

• специальная техника – ​​72 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

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