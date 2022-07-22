Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 22 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 39000 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1704 (+0) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 863 (+4) ед;

• РСЗО — 251 (+0) ед;

• средства ПВО — 113 (+0) ед;

• самолетов – 221 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 713 (+3);

• крылатые ракеты – 167 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2803 (+22) ед;

• специальная техника – ​​72 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в СНБО назвали город Украины, по которому россияне выпустили больше всего ракет. В тройку украинских городов, по которым россияне выпустили больше всего ракет вошли Изюм, Мариуполь и Николаев.

Также "Комментарии" информировали о том, что россияне идут на штурм: в Генштабе рассказали, где сейчас идут ожесточенные бои. На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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