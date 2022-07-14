Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии противника по состоянию на 14 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 37870 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1667 (+18) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед;

• артиллерийских систем – 840 (+1) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 109 (+0) ед;

• самолетов – 219 (+2) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 681 (+3);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2720 (+16) ед;

• специальная техника – ​​67 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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