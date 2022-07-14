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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении

сегодня, 10:27
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии противника по состоянию на 14 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 37870 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1667 (+18) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед;

• артиллерийских систем – 840 (+1) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 109 (+0) ед;

• самолетов – 219 (+2) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 681 (+3);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

 корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2720 (+16) ед;

• специальная техника – ​​67 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Кремля проблема – российские офицеры массово отказываются ехать в Украину. Причина — значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что британская разведка: российское наступление на Донбассе остановилось. Британская разведка назвала причины, почему российская армия снизила обороты на Донбассе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом доме отреагировали на заявления конгрессменки Спартц об Украине. Администрация Байдена ответит на запрос Спартц. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Резников поделился впечатлениями партнеров от применения HIMARS ВСУ. США удовлетворены применением HIMARS в Украине. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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