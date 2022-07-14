logo

BTC/USD

19979.98

ETH/USD

1095.59

LTC/USD

48.87

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британская разведка: российское наступление на Донбассе остановилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская разведка: российское наступление на Донбассе остановилось

Британская разведка назвала причины, почему российская армия снизила обороты на Донбассе

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска продолжают использовать тактику "выжженной земли", наносят массированные артиллерийские удары по ВСУ по всей линии фронта. На некоторых участках Россия пробует предпринимать штурмовые действия, но в целом массированное наступление, как это было у россиян после взятия Лисичанска остановилось. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете британской разведки в Twitter.

Британская разведка: российское наступление на Донбассе остановилось

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские военные анализируют, что за последние 72 часа россияне не достигли какого-то успеха на Донбассе, им не удалось продвинуться, не удалось занять новые населенные пункты. В отчете говорится, что российские войска могут потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска Луганской области.

В британской разведке видят причину снижения наступательных оборотов россиян в устаревших транспортных средствах, старом оружии и тактике советских времен. России удается достигнуть успеха, если она наступает массово, снося все на своем пути, но сейчас из-за проблем с живой силой противника Москва не в состоянии перейти к массированному наступлению, как это было в Луганской области.

Также в Минобороны Великобритании подчеркивают, несмотря на то, что 13 июля в Турции состоялись важные переговоры Украины, России, ООН о разблокирование морских портов это не дает надежды на то, что боевые действия на территории Украины могут в скором времени прекратиться. Стороны, как и прежде не готовы к мирным переговорам.

Ранее в британской разведке назвали первоочередные цели России на Донбассе – в течение следующей недели россияне попытаются взять Северск и Долину и подойти ближе к Славянску и Краматорску.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов. Противник попробовал дать "ответ" в Херсонской области, но безрезультатно. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1547450853564596224
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!