Британская разведка: российское наступление на Донбассе остановилось

Российские войска продолжают использовать тактику "выжженной земли", наносят массированные артиллерийские удары по ВСУ по всей линии фронта. На некоторых участках Россия пробует предпринимать штурмовые действия, но в целом массированное наступление, как это было у россиян после взятия Лисичанска остановилось. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете британской разведки в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские военные анализируют, что за последние 72 часа россияне не достигли какого-то успеха на Донбассе, им не удалось продвинуться, не удалось занять новые населенные пункты. В отчете говорится, что российские войска могут потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска Луганской области.

В британской разведке видят причину снижения наступательных оборотов россиян в устаревших транспортных средствах, старом оружии и тактике советских времен. России удается достигнуть успеха, если она наступает массово, снося все на своем пути, но сейчас из-за проблем с живой силой противника Москва не в состоянии перейти к массированному наступлению, как это было в Луганской области.

Также в Минобороны Великобритании подчеркивают, несмотря на то, что 13 июля в Турции состоялись важные переговоры Украины, России, ООН о разблокирование морских портов это не дает надежды на то, что боевые действия на территории Украины могут в скором времени прекратиться. Стороны, как и прежде не готовы к мирным переговорам.

Ранее в британской разведке назвали первоочередные цели России на Донбассе – в течение следующей недели россияне попытаются взять Северск и Долину и подойти ближе к Славянску и Краматорску.

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