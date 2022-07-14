Резников поделился впечатлениями партнеров от применения HIMARS ВСУ

По словам министра, американские партнеры выразили свое удовлетворение по использованию РСЗО HIMARS украинскими военными и точными ударами по стратегическим складам российских войск в тылу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



Алексей Резников, новый министр обороны, фото Фейсбук

Одобрительное мнение по поводу "ювелирной" работы украинцев на HIMARS выразил в разговоре с ним Министр обороны США Ллойд Остин ІІІ. Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ наносят точные удары, используя натовские подходы к ведению боя, и уничтожают склады боеприпасов и командные пункты россиян на оккупированных россией территориях.

Вместе с артиллерией, предоставленной партнерами, HIMARS наносит поражение войскам противника и меняет "картинку боя", добавил министр Резников. По его словам, снабжение такого оружия это дело не из легких.



"Это серьезный шаг на то, чтобы укрепить обороноспособность Украины понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ "Краб" и САУ "Panzerhaubitze 2000". Поэтому это каждый раз просчеты готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", — отметил он.

Украинцы проходят быстрый курс обучения на технике, которую предоставляют партнеры – вместо трех месяцев, за две недели. Консультируют их польские и британские инструкторы.

Как писал портал, работники ГСЧС обнаружили еще одно тело на месте ракетного удара по жилому дому во Временном Яру — количество жертв достигло 47, среди них девятилетний ребенок. Разбор завалов продолжается, расчищено более 465 тонн обломков бетонных конструкций. В течение дня 12 июля были обнаружены четыре тела, всего из-под завалов спасены девять человек.





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