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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 1 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 35750 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1577 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3736 (+10) ед;

• артиллерийских систем – 796 (+6) ед;

• РСЗО — 246 (+0) ед;

• средства ПВО  — 105 (+1) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 186 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 645 (+4);

• крылатые ракеты – 143 (+0),корабли/катера — 15 (+1) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2610 (+8) ед;

• специальная техника – 61 (+0);

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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