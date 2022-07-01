Что происходит на фронте: в Генштабе назвали ключевую цель врага на ближайшие дни

Российским оккупантам поставлена ​​задача – взять в кольцо защитников, продолжающих отражать атаки врага, защищая Лисичанск. Основные усилия россияне сосредоточили на окружении войск ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада, также ведут штурмовые действия в целях блокирования логистического обеспечения наших подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска атакуют и удерживают часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в городе уничтожают дом за домом.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Если говорить о Волынском, Полесском и Северском направлениях, то здесь ситуация за предыдущие сутки кардинально не изменилась.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Так, из артиллерии, кафиры обстреливали районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

В Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведение штурмовых действий с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений.

На Лисичанском направлении обстреливает наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчоярка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку БПЛА.

Читайте на портале "Комментарии" — россияне утром ударили в 9-этажку и базу отдыха в Одесской области: количество жертв растет с каждым часом, спасатели продолжают разбирать завалы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!