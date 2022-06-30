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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:51
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии противника по состоянию на 30 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 35600 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1573 (+1) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед;

• артиллерийских систем  – 790 (+9) ед;

• РСЗО — 246 (+0) ед;

• средства ПВО — 104 (+1) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 185 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 641 (+1);

• крылатые ракеты — 143 (+1);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2602 (+4) ед;

• специальная техника – 61 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что не только Донецкая и Луганская: в США назвали область, которую Путин тоже хочет захватить. Аналитики американского Института изучения войны указали, на попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Путин рассказал, как отреагирует россия на войска НАТО в соседних странах. В Кремле отреагировали на присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что очень удачный день: в ВСУ рассказали, какие цели поразила украинская авиация. Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты обстреляли сельскохозяйственные склады в Днепропетровской области: уничтожены зерно и техника. Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру и сельскохозяйственные склады. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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