Очень удачный день: в ВСУ рассказали, какие цели поразила украинская авиация

Украинские Воздушные силы сообщают, что за прошедшие сутки украинские летчики попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два состава боеприпасов и состав ракетно-артиллерийского вооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке сообщается, что 29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.



Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.



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Также издание "Комментарии" сообщало – президент России Владимир Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге. Хозяин Кремля уверяет, что Россия имеет настолько высокоточное оружие, что не может поражать гражданские объекты в Украине, мол это невозможно.

"Комментарии" также сообщали — артиллерия ВСУ накрыла совещание старших офицеров оккупантов, поразив плотным огнем гостиничный комплекс, где как раз заседали российские офицеры.





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