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Артиллерия ВСУ накрыла совещание старших офицеров оккупантов

Старшие офицеры врага попали под артиллерийский огонь тогда, когда находились в одном из гостиничных комплексов, отметили в Офисе президента

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей
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На Херсонском направлении украинская артиллерия удачно ударила огнем по гостиничному комплексу, где как раз проходило совещание старших офицеров противника. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Артиллерия ВСУ накрыла совещание старших офицеров оккупантов

ВСУ. Фото из открытых источников

Советник главы ОП считает, что удар был настолько сильным, что вряд ли большинству удалось спастись.

Алексей Арестович признал, что движения украинских войск на Херсонском направлении практически н происходит, но зато "есть праздник нашей артиллерии". Только за 29 июня ВСУ минимум семь раз ударили по скоплению живой силы противника, военное технике и складам с боеприпасами.

"И самое главное – вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. Думаю, немало там полегло", — заявил Арестович.

Отметим, полномасштабное российское вторжение в Украину произошло 24 февраля 2022 года. За несколько месяцев до этого западная разведка публично предупреждала, что в Кремле приняли решение о полномасштабной войне против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ снова разнесли оккупантов на Змеином и уничтожили много техники РФ на юге. В ОК "Пивдень" отмечают, что операция ВСУ на Змеином успешно продолжается.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент России Владимир Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге. Президент РФ уверяет, что российская армия не занимается терактами и никогда в Украине не обстреливала мирные города, не била по гражданским объектам.




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