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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:22
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 28 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 35250 (+250) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1567 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3704 (+17) ед;

• артиллерийских систем – 778 (+7) ед;

• РСЗО — 243 (+0) ед;

• средства ПВО  — 102 (+1) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 185 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 636 (+0);

• крылатые ракеты – 139 (+0);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2589 (+14) ед;

• специальная техника – 61 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как отреагирует мир, Совбез ООН на удар по Кременчугу: какие последствия за обстрелы ждут РФ. Ряд мировых лидеров после ракетного удара РФ по Кременчугу сделали заявления, в которых осудили действия Москвы — теперь пришло время переходить от слов к действиям. 

Читайте также о том, что у Путина назвали шаг Украины, который приведет к Третьей мировой войне. Любая попытка "посягнуть" на оккупированный Крым будет объявлением войны РФ, считает политик. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что несколько десятков человек считаются пропавшими в Кременчуге: поисковые работы продолжаются. Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: количество жертв растет. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области. Во вторник начнется заседание Совбеза ООН. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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