Несколько десятков человек считаются пропавшими в Кременчуге: поисковые работы продолжаются

По данным оперативных служб, продолжающих работу на месте ракетного удара в Кременчуге, известно о 18 погибших. В полиции сообщили, что горожане заявляли о том, что не выходят на связь их родные. Таких заявлений – 36 по состоянию на утро 28 июня. В настоящее время эти люди считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.



На месте ТРЦ "Амстор", волонтеры, спасатели, полицейские и военные помогают разбирать завалы. Люди работали всю ночь в Кремечуке, задействовано более тысячи граждан. У места трагедии дежурили медики на "скорых".



Спасательно-поисковая операция продолжается. Пострадавших в результате ракетных обстрелов ТРЦ по состоянию на утро было 59 человек, 25 граждан госпитализированы в больницу интенсивного лечения "Кременчугская" и других заведений. Горожане просили сдать кровь для пострадавших в центре переливания крови.



По данным Офиса прокурора, среди госпитализированных почти все в тяжелом состоянии, один человек от полученных травм скончался в больнице. В полицию поступило более 40 заявлений граждан о безвестном исчезновении их родных.



Как рассказал глава пожарной части Кременчуга Иван Мелеховец в интервью местным СМИ , спасатели ищут до 60 человек под завалами. В результате пожара находившийся на крыше металл и в конструкциях расплавился. Пока самым молодым, которого удалось извлечь был юноша 1999 года рождения.



В пресс-службе Командования сухопутных войск сообщили, что ракеты по городу были выпущены из бомбардировщиков Ту-22 М3 из Курской области.

фото Полтавская ОВА

27 июня на место трагедии приезжал Денис Монастриский, 28 июня прибыла генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Как писал портал, в Совбезе ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области.





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