logo

BTC/USD

20908.73

ETH/USD

1208.13

LTC/USD

55.93

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Несколько десятков человек считаются пропавшими в Кременчуге: поисковые работы продолжаются
commentss НОВОСТИ Все новости

Несколько десятков человек считаются пропавшими в Кременчуге: поисковые работы продолжаются

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: количество жертв растет

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По данным оперативных служб, продолжающих работу на месте ракетного удара в Кременчуге, известно о 18 погибших. В полиции сообщили, что горожане заявляли о том, что не выходят на связь их родные. Таких заявлений – 36 по состоянию на утро 28 июня. В настоящее время эти люди считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

На месте ТРЦ "Амстор", волонтеры, спасатели, полицейские и военные помогают разбирать завалы. Люди работали всю ночь в Кремечуке, задействовано более тысячи граждан. У места трагедии дежурили медики на "скорых".

Спасательно-поисковая операция продолжается. Пострадавших в результате ракетных обстрелов ТРЦ по состоянию на утро было 59 человек, 25 граждан госпитализированы в больницу интенсивного лечения "Кременчугская" и других заведений. Горожане просили сдать кровь для пострадавших в центре переливания крови.

По данным Офиса прокурора, среди госпитализированных почти все в тяжелом состоянии, один человек от полученных травм скончался в больнице. В полицию поступило более 40 заявлений граждан о безвестном исчезновении их родных.

Как рассказал глава пожарной части Кременчуга Иван Мелеховец в интервью местным СМИ , спасатели ищут до 60 человек под завалами. В результате пожара находившийся на крыше металл и в конструкциях расплавился. Пока самым молодым, которого удалось извлечь был юноша 1999 года рождения.

В пресс-службе Командования сухопутных войск сообщили, что ракеты по городу были выпущены из бомбардировщиков Ту-22 М3 из Курской области.

Несколько десятков человек считаются пропавшими в Кременчуге: поисковые работы продолжаются

фото Полтавская ОВА

27 июня на место трагедии приезжал Денис Монастриский, 28 июня прибыла генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Как писал портал, в Совбезе ООН соберутся на обсуждение обстрела ТЦ в Полтавской области.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DMYTROLUNIN
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!