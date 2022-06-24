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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях

сегодня, 10:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 24 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34530 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1507 (+3) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед;

• артиллерийских систем – 759 (+3) ед;

• РСЗО — 241 (+1) ед;

• средства ПВО — 99 (+0) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов  – 183 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 622 (+2);

• крылатые ракеты – 137 (+0);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2553 (+5) ед;

• специальная техника – 60 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Херсоне взорвали автомобиль еще одного коллаборанта: что известно. На оккупированной территории продолжаются подрывы автомобилей коллаборантов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россию признают спонсором терроризма: решение за Госдепартаментом. Госсекретарь должен рассмотреть принятую Сенатом резолюцию о признании россии спонсором терроризма. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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