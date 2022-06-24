Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 24 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34530 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1507 (+3) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед;

• артиллерийских систем – 759 (+3) ед;

• РСЗО — 241 (+1) ед;

• средства ПВО — 99 (+0) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов – 183 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 622 (+2);

• крылатые ракеты – 137 (+0);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2553 (+5) ед;

• специальная техника – 60 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

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