Кремль определился с датой "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях

Несмотря на бравурные заявления коллаборантов о том, что Херсонская и Запорожская области теперь станут частью России в самой Москве не спешат с решением о присоединении захваченных территорий. В Кремле хотят снова запустить "донбасский сценарий", создав квазиобразования, после чего пытаться их присоединить к РФ. Именно для этого оккупанты собрались проводить "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях. Уже даже определились с датой – 11 сентября. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Херсон. Фото: из открытых источников

В украинской разведке подчеркивают, что Россия как всегда пытается следовать каким-то символам, привязываться к датам. Вот и 11 сентября выбрано не случайно. В России это "единый день голосования". 11 сентября должны состояться выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах России.

Также отмечается, что примерно в это время на оккупированных территориях также должен начать работу "Промсвязьбанк".

При этом захватчики до сих пор не могут наладить работу своих "администраций". Местное население продолжает сопротивляться, отказываясь жить по новым правилам и идти на сотрудничество с россиянами. В частности, в оккупированных администрациях нет рабочих. Фактически российским чиновникам в Запорожской области приходится работать вахтовым методом. Одни приезжают на месяц, потом их заменяют другие.

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