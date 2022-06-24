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В Херсоне взорвали автомобиль еще одного коллаборанта: что известно

На оккупированной территории продолжаются взрывы автомобилей коллаборантов

сегодня, 10:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Предварительно, в оккупированном россиянами Херсоне, произошел взрыв — уничтожен автомобиль местного мужчины, сотрудничавший с оккупантами. Об этом сообщил в Телеграмм-канале Алексей Гончаренко.

В Херсоне взорвали автомобиль еще одного коллаборанта: что известно

Фото Херсонская ОВА

"В Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. По предварительным данным, он погиб на месте", — написал нардеп.

Дмитрий Савлученко, "руководитель департамента молодежи и спорта оккупационной администрации", погиб на месте, сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

Ранее в городе партизаны уже расправлялись с россиянами и коллаборантами. Известно несколько случаев, среди них — о расстреле российских военных в одном из окладов отдыха на Набережной. Тогда погибли два оккупанта, один получил ранения и был перевезен в Крым.

Сообщается, что российские сотрудники оперативного подразделения собирались полакомиться шашлыком и сидели в кафе, когда украинские партизаны открыли за ними автоматную очередь.

Как писал портал "Комментарии", по словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в настоящее время открыто более тысячи производств по статье 111 Уголовного кодекса "Государственная измена" и более тысячи по статье 111-1 УК Украины "Колаборационная деятельность".

Объявлено об измене более 250 подозреваемым, из них 73 правоохранителя. По делам об измене есть несколько приговоров суда, в том числе военным, кто в 2014 году перешел на сторону россии и в 2022 попал в плен. Санкция статьи 111 после изменений в законодательство – пожизненное заключение с конфискацией имущества, по статье 111-1 – максимальное наказание до 15 лет.

Также мы писали, что депутату Мелитополя и мэру Купянска сообщили о подозрении. Речь идет о депутате Мелитопольского горсовета Галине Данильченко и городском председателе Купянска Геннадии Мацегоре, который сотрудничает с оккупантами.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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