Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 23 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34430 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1504 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед;

• артиллерийских систем – 756 (+4) ед;

• РСЗО — 240 (+1) ед;

• средства ПВО — 99 (+0) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов – 183 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 620 (+6);

• крылатые ракеты – 137 (+0);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2548 (+5) ед;

• специальная техника – 60 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Также "Комментарии" информировали о том, что оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе, – Генштаб. Россияне пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

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