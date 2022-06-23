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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 23 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34430 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1504 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед;

• артиллерийских систем – 756 (+4) ед;

• РСЗО — 240 (+1) ед;

• средства ПВО — 99 (+0) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов – 183 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 620 (+6);

• крылатые ракеты  – 137 (+0);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2548 (+5) ед;

• специальная техника – 60 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что стоит за статусом кандидата ЕС – когда Украина станет полноценным членом Евросоюза. Прежде, чем говорить о полноценном членстве в ЕС Украине предстоит выполнить большой объём "домашнего задания" от Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Также "Комментарии" информировали о том, что оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе, – Генштаб. Россияне пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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