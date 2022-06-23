Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 23 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июня ориентировочно составили:
• личного состава — около 34430 (+200) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1504 (+8) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед;
• артиллерийских систем – 756 (+4) ед;
• РСЗО — 240 (+1) ед;
• средства ПВО — 99 (+0) ед;
• самолетов – 216 (+0) ед;
• вертолетов – 183 (+1) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 620 (+6);
• крылатые ракеты – 137 (+0);
• корабли/катера — 14 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2548 (+5) ед;
• специальная техника – 60 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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Также "Комментарии" информировали о том, что оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе, – Генштаб. Россияне пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.
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