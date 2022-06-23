С востока — на запад Украины: харьковчанка рассказала об эвакуации и собственном бизнесе

В стране идет полномасштабная война более 100 дней. Некоторые уже возвращаются из временных домов, из-за границы домой, в деоккупированные города и села, а другие наоборот продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий или приграничных регионов. Наши граждане уехали в разные страны, и даже на другие континенты, убегая от войны. Мы рассказываем истории украинцев, что были вынуждены покинуть свои дома.

Харьков, фото Екатерины

Харьковчанка Екатерина – частный предприниматель, обучает английскому языку и донатит на ВСУ. Девушка с начала полномасштабной войны эвакуировалась во Львов, теперь проживает в Полтаве. О работе, блоге и выезде ее бабушки в Германию — читайте в материале.

- Расскажите о первых днях войны? Что помните? Как удалось уехать из Харькова?



Поначалу мы не осознавали того, что началась война. В первый день собирали вещи, но наша машина была в ремонте и ехать нам было некуда. Мы решили остаться в квартире. Первые были такие: сидели в коридоре в новостях, не раздевались даже, когда взрывы были – уходили в подвал. Там мы ночевали большинство дней. Взрывы были каждый час. Первые 10 дней мы были в Харькове. Когда начали летать самолеты, стало очень громко и мы решили, что уже не можем оставаться в городе. У меня начались проблемы со здоровьем, я понимала, что нет аптеки, которая работает в районе и в которую можно безопасно добраться — надо ехать в город, где безопаснее.

Утром мы собрали вещи – два рюкзака и начали искать такси. Звонили на номера, которые были в группах – мужчина сказал, что поездка стоит 100 долларов, или он довез нас до железнодорожного вокзала. Мы доехали под обстрелами. В вокзале было очень много людей – все хотели уехать.

Толпа на вокзале, фото Екатерины



Мы уже думали, что не поедем, потому что мужчин не пускают в поезда. Я вышла посмотреть, есть ли еще какие поезда. На вокзале был еще один, куда пускали мужчин. Я сама ехать не хотела без парня, потому мы в этот вагон буквально последние зашли. Нас было 13 человек в купе. Было некомфортно ехать: нельзя было включать свет, было тяжело дышать. Это была катастрофа – более 30 часов, это самая плохая ночь в моей жизни. Мы доехали до Львова.

– Как обосновались во Львове? Отличались ли там цены на продукты жилье от Харькова?



Мой парень работает в ИТ, его компания заплатила за аренду номера в отеле в первый месяц. Мы поселились там и жили три месяца. Второй месяц сказали, чтобы мы платили за номер. Мы не потеряли работу – мой парень в ИТ продолжает работать.



Когда приехали 2 марта – людей во Львове было очень много. Цены в супермаркетах не сильно изменились за все время. Если брать цены на жилье, то цены в начале были космические. Мы не могли понять: как можно снимать квартиру за 25 тыс. грн такую обшарпанную. Решили оставаться в отеле. К тому же во Львове риелторы брали комиссию в размере 100% от оплаты. Сейчас в городе уже жилье гораздо дешевле. Где-то в конце апреля стало меньше людей в городе — многие в Киев, Харьков вернулись. Сейчас мы сняли квартиру на месяц в Полтаве – в Харькове нас выселили нас из арендованной квартиры. Туда возвращаться, думаю, пока опасно. Усилились обстрелы в последнюю неделю.

– Что-то изменилось в вашей работе с начала войны?



В начале войны я не работала. Не знала как начать работать – как можно работать когда в стране такое происходит? У меня был шок. Мне учащиеся сами писали, что хотят вернуться к занятиям. Понимала, что хоть одно дело могу сделать — буду переводить средства на ВСУ и таким образом буду помогать.

Изменился мой контент в ТикТок – я перешла на украинский язык. Хочу заметить, что переход на украинский наоборот сделал мой ТикТок еще более популярным. За период войны прибавилось еще 120 тысяч подписчиков из украинцев. Доля россиян среди подписок к войне у меня составляла 50%, а украинцев 21%, сейчас 40% россиян и 30% украинцев – судьба выросла и растет дальше. Я не хочу, чтобы мой контент понимали россияне. Украинцы понимают русский, а русские украинский – нет. Не хочу учить их новому, не хочу способствовать их развитию.

– Как обустроилась ваша бабушка в Германии? Оказывают ли там гуманитарную помощь украинцам?



Моя бабушка уехала из Лозовой – это мой родной город. Было очень тяжело ее уговорить. В Германии ее поселили в доме женщины, которая в детстве с родителями переехала туда из Одессы. Первые месяцы 2022 г. в стране был бесплатный проезд для украинцев в электричках. Сейчас 9 евро в месяц стоит проездной. Бабушка живет бесплатно в доме этой женщины. Гуманитарную помощь в виде еды оказывают каждую пятницу. Туда идут не только украинцы, но и немцы из малообеспеченных семей. Даю на неделю очень много еды, некоторые продукты бывают со уже истекающим сроком годности.

Продуктовый набор на двоих людей в Германии, фото Екатерины



Есть бесплатные курсы немецкого языка – бабушка уже хорошо уже научилась говорить на немецком за 2 месяца. Когда я приезжала в гости к бабушке, познакомилась с хозяйкой дома – очень хорошая женщина. Она веган, делает самые ювелирные украшения для продажи. Подарила мне пару украшений на ухо – я даже расплакалась. Я не ожидала, что люди могут быть так добры и щедры к людям, которых они видят впервые в жизни. Рада, что бабушка попала к ней. Слышала истории, когда на второй месяц выселяют людей, потому что им что-то не нравится. Она там помогает по хозяйству, в саду, что-нибудь помыть-погладить, ей за это могут какие-то деньги заплатить.

Как писал портал, женщина Львовской области поделилась, какие условия в немецких школах для украинских детей и какую гуманитарную помощь для переселенцев оказывают.

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