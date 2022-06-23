Что стоит за статусом кандидата ЕС – когда Украина станет полноценным членом Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что уже сегодня может быть принято историческое решение Европейского Совета касательно предоставления нашей стране статуса кандидата в ЕС. Действительно ли это будет историческое решение? Каковы перспективы обретения Украиной полноценного членства в Евросоюзе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Единогласное голосование докажет высокую степень единства Евросоюза

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий согласен с тем, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС будет историческим решением.

"Ведь оно четко очерчивает Украину как государство одной цивилизации с Европой, – аргументирует эксперт. – Это цивилизационный рубикон".

Важно также, продолжает Александр Палий, что это решение принимается во время войны. И Украина, и Европа показывают этим, что они готовы платить за евроинтеграцию нашей страны.

"Также важно, что свои аргументы за это решение услышали страны-скептики. И единогласное голосование докажет высокую степень единства Евросоюза", – поясняет эксперт.

Что касается обретения Украиной полноценного членства в ЕС, то, по мнению Александра Палия (при условии скорого завершения войны), это перспектива нескольких лет.

"Важно то, что Евросоюз взялся помогать нам на этом пути, с которого мы сворачивать не намерены", – резюмирует эксперт.

Получать статус потенциального члена ЕС – это лишь половина пути

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк размышляет следующим образом:

"Наверное, ни у кого уже нет сомнения, что предоставление Украине статуса потенциального членства в ЕС уже практически свершившийся факт. Это важно и с точки зрения политической (демонстрируется консенсус всех стран ЕС, мы продолжаем курс на евроинтеграцию), и как стимулирование украинской власти оперативнее проводить необходимые реформы, принимать нужные законы даже в такой сложнейшее военное время. Немаловажно и то, что подобный статус дает нам доступ к европейским финансовым фондам, которые будут соответствующими вливаниями готовить нас к членству в Евросоюзе. Помогая, в том числе, проводить кардинальные реформы в судебной, антикоррупционной, экономической сферах".

При этом, отмечает эксперт, надо понимать, что получать статус потенциального члена ЕС – это лишь половина пути. Чтобы стать полноценным членом придется провести колоссальную работу.

"Но важно, что ситуация в развитии. Что чувствуется динамика. И, в какой-то мере в пику России, именно война ускорила данные процессы. Как и многие процессы и в Украине, и в мире, – подчеркивает Тарас Семенюк. – Так что – да, это важное, историческое решение. Демонстрирующее, что Европа прих одит в себя после определенного периода спячки. Она понимает, что именно Украина сейчас чуть ли не больше всех защищает европейские, демократические ценности. Те самые, которые в отдельных странах ЕС, увы, забыты".

Читайте также на портале "Комментарии" — время уже поджимает: эксперт рассказали, почему у Украины только один вариант – как быть с зерном в портах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!