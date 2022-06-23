Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе, – Генштаб

Российские захватчики продолжают массированное наступление в Луганской области. Так в результате штурма под контролем россиян оказались Лоскутовка и Рай-Александровка, которые находятся рядом с Лисичанском и Северодонецком. Кроме этого, захватчики не оставляют попыток взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Пока дорога полностью простреливается, по ней проезжать крайне опасно. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в возведении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Карта Украины. Фото из открытых источников

На Донецком направлении враг не перестает использовать артиллерию, пытаясь полностью вытеснить украинских защитников из Северодонецка. Второй целью в этом направлении для россиян является оцепление ВСУ возле Лисичанска. Враг продвигается в сторону города, постоянно обстреливая его.

"На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные меры к форсированию реки Северский Донец", — говорится в сообщении Генштаба.

На Бахмутском направлении враг ведет наступательные действия по направлениям Золотого и Волчоярки. Рашисты хотят овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

Для усиления группировки на указанном направлении, в район населенного пункта Новотошковское, враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Однако там враг продолжает обстрелы для того, чтобы сковать возможности украинских военных.

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