Стало известно, сколько оккупантов находилось на уничтоженном корабле "Цезарь Куников"

Экипаж уничтоженного украинскими морскими беспилотниками у берегов крымского города Алупка российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" составлял 90 человек.

БДК "Цезарь Куников". Фото из открытых источников

По словам начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, пока неизвестно, скольким захватчикам удалось спастись с затопленного корабля.

"Поисково-спасательная операция россиян еще продолжается. Они ищут уцелевших, которые, как им кажется, остались. Пока результаты не очень", — сообщил начальник ГУР.

Кирилл Буданов рассказал, что корабль "Цезарь Куников" перевозил груз из российского города Новороссийск в оккупированный Севастополь.

Глава ГУР также сообщил, загруженный БДК "Цезарь Куников" был уничтожен на переходе пятью беспилотными морскими дронами Magura V5.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 14 февраля украинские силы уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Информацию об уничтожении российского корабля подтвердил Генштаб ВСУ. В Генеральном штабе отреагировали на информацию о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников" и подтвердили об уничтожении корабля вблизи Алупки совместными силами ВСУ и подразделениями украинской разведки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

