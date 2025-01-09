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Стало известно, сколько мужчин ТЦК объявили в розыск: цифра шокирует

Военкомы поручили полиции разыскать сотни тысяч уклонистов

сегодня, 13:23
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Николай Лисицын

Территориальные центры комплектации (ТЦК) подали в розыск более 500 тысяч мужчин. Эта цифра — за почти три года, за время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на офицера Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск Наталью Киндратив.

Стало известно, сколько мужчин ТЦК объявили в розыск: цифра шокирует

Военкоматы разыскивают 500 тысяч украинцев, записав их в разряд уклонистов. Фото: командование Сухопутных войск ВСУ

В Сухопутных войсках уточнили, что розыском занимается именно полиция, а не ТЦК.


Как сообщал портал "Комментарии", словом года-2024 в Украине признано слово "бусификация". Оно стало обозначением принудительной мобилизации и отражает отношение украинцев к процессу. Ко всему, власти страны, к неудовольствию украинцев, всячески тормозят принятие законопроекта о демобилизации. В Украине растет сопротивление мобилизации и с этим нужно немедленно что-то делать, иначе через полгода работа ТЦК будет парализована, считают военные, в частности, Николай Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные по возвращении с фронта ощущают враждебность гражданских. Причину такого боязни видят в действиях ТЦК.

Напомним, в четверг, 9 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12093, предусматривающий возможность предоставления 50% скидки на штраф для военнообязанных, которые добровольно признают нарушения и уплатят его. Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные, включая мобильные номера, электронную почту и адрес проживания, как того требует закон об усилении мобилизации.

Напомним, только 7 января, произошли по меньшей мере два громких скандала с работниками ТЦК. В Днепре, как писал портал "Комментарии", мужчина, у которого пытались проверить военно-учетные документы, напал с ножом на военного и полицейского и нанес ранения.




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Источник: https://t.me/novynylive/134781
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