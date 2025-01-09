Стало известно, сколько мужчин ТЦК объявили в розыск: цифра шокирует

Территориальные центры комплектации (ТЦК) подали в розыск более 500 тысяч мужчин. Эта цифра — за почти три года, за время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на офицера Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск Наталью Киндратив.

Военкоматы разыскивают 500 тысяч украинцев, записав их в разряд уклонистов. Фото: командование Сухопутных войск ВСУ

В Сухопутных войсках уточнили, что розыском занимается именно полиция, а не ТЦК.





Как сообщал портал "Комментарии", словом года-2024 в Украине признано слово "бусификация". Оно стало обозначением принудительной мобилизации и отражает отношение украинцев к процессу. Ко всему, власти страны, к неудовольствию украинцев, всячески тормозят принятие законопроекта о демобилизации. В Украине растет сопротивление мобилизации и с этим нужно немедленно что-то делать, иначе через полгода работа ТЦК будет парализована, считают военные, в частности, Николай Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные по возвращении с фронта ощущают враждебность гражданских. Причину такого боязни видят в действиях ТЦК.

Напомним, в четверг, 9 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12093, предусматривающий возможность предоставления 50% скидки на штраф для военнообязанных, которые добровольно признают нарушения и уплатят его. Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные, включая мобильные номера, электронную почту и адрес проживания, как того требует закон об усилении мобилизации.

Напомним, только 7 января, произошли по меньшей мере два громких скандала с работниками ТЦК. В Днепре, как писал портал "Комментарии", мужчина, у которого пытались проверить военно-учетные документы, напал с ножом на военного и полицейского и нанес ранения.



