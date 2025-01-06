В Украине назвали слово года-2024: все его знают, но хорошего в этом мало

Словарь сленга и современного украинского языка "Мыслово" провозгласил слово 2024 года. В этом году большинство слов претендентов было связано с войной, но словом 2024 года стало "бусификация". Портал "Комментарии" напоминает, что год назад словом года было — "мобилизация".

Бусификация настолько впечатлила украинцев, что стала в стране словом года - и это печально. Фото из открытых источников

"Мыслово" определяет бусификацию как "неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре" и констатирует, что это процесс (и слово), находились в центре общественного внимания ушедшего года. Слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", указывающего на действие, преобразование (от лат. facio — делаю) по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация".

"Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на другой план", — сказано в сообщении.

Среди других претендентов на звание слова года, почти все из которых в этом году связаны с российской войной на уничтожение Украины, можно выделить:

СОЧ (самовольное оставление части) — из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СОЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;

Курская операция — самая успешная украинская военная операция в прошлом году, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;

усталость — как закономерный исход войны на истощение, которую ведет против Украины Российская Федерация;

переговоры — желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения войны;

МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) — скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;

популизм — в связи с программами "национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского" и началом разговоров о выборах;

Магура — морской дрон Magura V5, как символ развития беспилотных систем, изменивший баланс сил в Черном море;

лалохезия - (использование ругани для снятия боли или стресса) — слово стало одним из самых посещаемых в словаре, оно иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны;

Квадроберы - (представители детской субкультуры, копирующие животных) — это течение стало в Украине наиболее заметным культурным трендом ушедшего года.

Ранее Оксфордский словарь избрал выражение brain rot ("гниль в мозгу") словом года – 2024. в мире Термин описывает ухудшение интеллектуального состояния человека из-за потребления бесполезного онлайн — контента. Словарь Коллинза, в свою очередь, назвал словом 2024 года термин вrat. Это слово многое в себе сочетает: гедонизм, яркую эстетику и даже лозунг кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Гаррис (Kamala IS Brat).

Brat — это название шестого студийного альбома Charli XCX, который быстро стал популярным, поэтому слово приобрело силу тренда. По словам певицы, Brat — это девушка, которая "встревожена, но потому любит вечеринки", она честная, откровенная, "немножко непостоянная". Charli XCX говорила, что Brat – "одна из тех, у кого есть пачка сигарет, зажигалка Bic и белый топ на бретелях без бюстгальтера".

Кембриджский словарь, в свою очередь, объявил своим словом года — 2024 термин manifest, связанный с трендом на визуализацию целей ради их достижения Именно в этом смысле в 2024 году модно употреблять слово "манифестировать".

Слово года – важнейшее понятие (в виде, собственно, слова или фразы) в общественном мнении в каком-то конкретном году. Традицию каждый год находить новое главное слово придумали в Германии в 1972 году.