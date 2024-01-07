Украинский словарь назвал слово года: оно связано с войной

Словарь сленга и современного украинского языка "Мыслово" провозгласил слово 2023 года. В этом году большинство слов претендентов было связано с войной, но словом 2023 года стало "мобилизация".



Мобилизация – слово года в Украине. Фото из открытых источников

Как пишет украинский словарь "Мыслово", термин "мобилизация" находился в центре общественных дискуссий в течение года, а особенно популярным стало в декабре. В это время чиновники внесли новый законопроект о мобилизации в парламент.

Вторым в списке претендентов на слово года в 2023 году стало слово "контрнаступление", особенно популярное в первой половине года. Также в список претендентов на слово года от словаря современного украинского языка "Мыслово" попали: яйца по 17 гривен, уклонист, блокада, конфликт, позиционная война, лето в Крыму и дрон.

В список претендентов также попало слово ИИ, то есть искусственный интеллект. Это было единственное слово, не связанное на прямую с войной. Однако искусственный интеллект также применяется в военном деле.

Напомним, что в 2022 году по версии словаря "Мыслово" словом года стало "русский военный корабль, иди на х*й", в 2021 – вакцина, 2020 – коронавирус, 2019 – диджитализация, 2018 – томос, 2017 – безвиз, 2016 – коррупция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный ответил на идею провести жеребьевку или лотерею для мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили ситуацию по выдаче повесток на блокпостах. Представитель Сухопутных войск заявил, что в Украине не происходит процесса усиления мобилизации, а лишь проходят "меры оповещения".