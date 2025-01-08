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Через полгода работа ТЦК будет парализована: как это возможно

В Украине растет сопротивление мобилизации и с этим нужно немедленно что-то делать, считает военный Мельник

8 января 2025, 16:19 comments2696
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Ткачик Олеся

Когда полтора года назад "тыловые крысы" начали перекрывать дороги и бороться с ТЦК, уже было понятно, что такой шквал ничем не удастся остановить, если власти не используют свой ресурс и не начнут наказывать за препятствование мобилизации, отметил военный Николай Мельник.

Через полгода работа ТЦК будет парализована: как это возможно

ТЦК

"Сейчас уже становится нормой помогать котикам, которые не созданы для войны, в борьбе с ТЦК и ситуация будет ухудшаться", — считает Мельник.

При этом он добавил, что еще в 2016 году военные были убеждены, что украинцы поймут, что в стране войну и ее нужно защищать только тогда, когда российская ракета прилетит в их дом. Впрочем, подчеркнул Мельник, оказалось, что военные ошиблись, ведь даже вражеские ракеты и этнические чистки не заставили молчаливое большинство понять, что война идет за существование.

"Хотя надо отдать должное... Врачи и военкомы, дорвавшиеся до потоков взяток, со всей четкостью проиллюстрировали, что проблема не в том, что кто-то там на верхах ворует, а в том, что большинство не устраивает коррупция, к которой они не касающиеся", — отметил Мельник.

Как следствие, по его словам, сейчас имеем нарастающее сопротивление мобилизации, которое нужно подавить. По мнению Мельника, коррупцию в части мобилизации необходимо приравнять к госизмене.

"Иначе уже через полгода работа ТЦК будет парализована", — отметил военный.

При этом он подчеркнул, что солдат на передовой мечтает уже даже не о демобилизации, все уже поняли, что ее не будет, а чтобы мобилизация была проведена должным образом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные по возвращении с фронта ощущают враждебность гражданских. Причину такого боязни видят в действиях ТЦК.





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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YacgWcAV22a2ZRYy3kFaYtYxkVsRR3xTMKDFUmRCuvrp6z4QuKkK3YavdAqkauJVl&id=100000878673787
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