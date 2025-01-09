Уклонисты будут в восторге: Рада сделала им неожиданный подарок

В четверг, 9 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12093, предусматривающий возможность предоставления 50% скидки на штраф для военнообязанных, которые добровольно признают нарушения и уплатят его. Инициаторами законопроекта выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в том числе председатель комитета Сергей Ионушас, сообщает Судебно-юридическая газета.

Уклонисты получат скидку на штрафы от ТЦК

Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные, включая мобильные номера, электронную почту и адрес проживания, как того требует закон об усилении мобилизации.

При этом известно, что неуточнение данных в течение 60 дней без уважительных причин считается административным правонарушением и наказывается штрафом от 17000 до 25500 грн. Поэтому Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" не содержит полной информации о значительном количестве военнообязанных, что усложняет мобилизационные процессы.

Законопроект предлагает предоставить призывникам, военнообязанным и резервистам возможность самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования для уточнения персональных данных. В случае такого обращения штраф за административное правонарушение составит всего 50% от минимального предусмотренного размера, то есть 8500 грн.

Оплата штрафа и уточнение данных будет происходить через электронный кабинет военнообязанного, функционирующий в системе "Резерв+".

"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться "скидкой" в 50% от размера наложенного административного взыскания" — отмечают депутаты в пояснительной записке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВР поставила точку в вопросе мобилизации женщин.



