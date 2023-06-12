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Стало известно, сколько людей погибли и пропали без вести, в результате подрыва Каховской ГЭС

Жертвами теракта врага на Каховской ГЭС в результате подтопления стали 10 человек в Херсонской и Николаевской областях. Еще 42 человека считаются пропавшими без вести, в их числе дети

сегодня, 14:15
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Белоокая Ира

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

Стало известно, сколько людей погибли и пропали без вести, в результате подрыва Каховской ГЭС

Игорь Клименко. Фото из открытых источников

"Могу сообщить те цифры, которые мы достоверно знаем: восемь наших граждан погибли на территории Херсонской области, двое — на территории Николаевской области. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей", — отметил Клименко.


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Спикер также добавил, что информация о погибших на оккупированной территории на левом берегу ежедневно дополняется.

"Вы знаете, что вчера во время попытки перебраться на правый берег наших граждан обстреляли, и три человека погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем эту информацию. Только получим подтвержденную информацию о погибших или раненых, которые оставались на островах или на левом берегу, мы эту информацию официально обнародуем", – заметил он.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – оккупированная территория Запорожской области тонет . Причиной бедствия является взорвание дамбы небольшого водохранилища вблизи села Новодаровка Пологовского района, расположенного в восточной части региона. По данным издания, затоплены левый и правый берега реки Мокрыялы. Также враг продолжает применять различные виды вооружения, обстреливая населенные пункты Запорожской области.

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