Стало известно, сколько людей погибли и пропали без вести, в результате подрыва Каховской ГЭС

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Белоокая Ира
Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".
Игорь Клименко. Фото из открытых источников
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Спикер также добавил, что информация о погибших на оккупированной территории на левом берегу ежедневно дополняется.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – оккупированная территория Запорожской области тонет . Причиной бедствия является взорвание дамбы небольшого водохранилища вблизи села Новодаровка Пологовского района, расположенного в восточной части региона. По данным издания, затоплены левый и правый берега реки Мокрыялы. Также враг продолжает применять различные виды вооружения, обстреливая населенные пункты Запорожской области.
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