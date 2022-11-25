Стало известно, сколько людей на войне в Украине пропали без вести

Во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек. Такую информацию озвучил директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей. Заявление Холлидея цитирует "Reuters".

Пленные. Фото: из открытых источников

Мэтью Холлидей отметил, цифра 15 тыс. является консервативной, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тыс. человек.

Глава ICMP считает, что процесс расследования дел, пропавших без вести в Украине будет длиться годами, эта работа не прекратится даже после того, как прекратятся бои.

Холлидей заявил, что пока неизвестно, сколько людей были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, разлучены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

"Сейчас главное – принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявил директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести.

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