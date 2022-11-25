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Стало известно, сколько людей на войне в Украине пропали без вести

сегодня, 08:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек. Такую информацию озвучил директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей. Заявление Холлидея цитирует "Reuters".

Стало известно, сколько людей на войне в Украине пропали без вести

Пленные. Фото: из открытых источников

Мэтью Холлидей отметил, цифра 15 тыс. является консервативной, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тыс. человек.

Глава ICMP считает, что процесс расследования дел, пропавших без вести в Украине будет длиться годами, эта работа не прекратится даже после того, как прекратятся бои.

Холлидей заявил, что пока неизвестно, сколько людей были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, разлучены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

"Сейчас главное – принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявил директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/more-than-15000-people-missing-war-ukraine-says-official-2022-11-24/
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