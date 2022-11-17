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Стало известно, получат ли доступ украинские следователи к месту взрыва в Польше

Украина сможет исследовать место падения ракеты на территории Польши.

сегодня, 13:42
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Автор:

Slava Kot

15 ноября на территории Польши рухнула ракета советского производства. Пока точно неизвестно украинский или российский снаряд. Украина просила получить доступ к месту падения ракеты своим специалистам. Теперь известно, разрешат ли это польские спецслужбы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Стало известно, получат ли доступ украинские следователи к месту взрыва в Польше

Остатки ракеты после удара по Польше. Фото: из открытых источников

Президент Польши почти через сутки после ракетного удара заявила, что, вероятно, это была украинская ракета . Такое же мнение озвучивал Генсек НАТО, президент США и канцлер Германии, заявляющие, что в любом случае в ударе должна Россия.

Президент Украины не соглашается с обвинениями и указывает, что это была не украинская ракета. Зеленский просит допустить украинских следователей к месту инцидента.

"Украинцы попросили предоставить доступ к месту расследования. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, не будет возражений с американской стороны, такой доступ может быть получен в ближайшее время", – заявил советник президента Польши Якуб Кумох.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему польское правительство долго не сообщало, что по его стране попала ракета . Чиновник заявил, что официальные лица ждали подтверждения информации, поэтому не могли озвучивать окончательные заявления о падении ракеты вблизи украинской границы. Политик напомнил о горьком опыте подобных заявлений после Смоленской катастрофы в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на принятую версию об украинской ракете, премьер-министр Польши также не исключает возможные провокации со стороны Российской Федерации.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-will-probably-get-access-blast-site-says-polish-official-2022-11-17/
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