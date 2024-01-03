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Стало известно, почему Залужный ездил в Чехию перед полномасштабным вторжением России

В январе и феврале 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Чехию. Теперь стала известна цель таких поездок перед вторжением России.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Чешский чиновник, занимающийся вопросами восстановления Украины Томаш Копечный рассказал, почему главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный совершил несколько визитов в Чехию перед российским вторжением в феврале 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Стало известно, почему Залужный ездил в Чехию перед полномасштабным вторжением России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Томаш Копечный ранее занимал должность заместителя министра обороны Чехии, а одно из его направлений работы заключалось в сотрудничестве с Украиной. Чешский чиновник рассказал, что Генштаб Украины и Минобороны Чехии активно начали сотрудничать в конце 2021 года. По этой причине в январе и феврале 2022 года в Чехию приезжал Валерий Залужный.

"То, что мы обсуждали, было фактически перечнем оборудования, которое можно было бы поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии", – рассказал Копечный.

Кроме того, Копечный отметил, что в первые дни после вторжения РФ большинство стран говорили о невозможности поставлять оружие Украине, ведь Россия уничтожала бы колонны западного вооружения ракетными ударами. Однако, по словам чиновника, Чехия быстро отреагировала и направила Украине систему залпового огня, которая уже на четвертый день действовала против оккупантов.

Копечный также отметил, что пример быстрого взаимодействия между странами в начале вторжения стал основой для создания международной структуры для координации по поставкам оружия Украине, которую назвали "Рамштайн".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вызвала Чехию в Совбез ООН из-за войны в Украине. Однако в Праге резко отреагировали на российские заявления.

Также "Комментарии" писали, что Россия была близка к уничтожению первого HIMARS в Украине.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kopechnyi-zaluzhnyi-chekhia/32756467.html
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