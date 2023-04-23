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Стало известно откуда вылетают вражеские самолеты

РФ использует до 40 аэродромов для воздушных атак по Украине

сегодня, 20:45 comments1724
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Автор:

Моесеенко Валентина

О вражеской авиации и нынешнем ее вооружении рассказал в телемарафоне "Единые новости" спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, пишут "Комментарии".

Стало известно откуда вылетают вражеские самолеты

Ежедневно в атмосферу поднимается около 20 вражеских судов

По его словам, Командование ПС ВСУ уже почти месяц информирует общественность о том, что есть новые угрозы со стороны вражеской авиации. Вражеские истребители-бомбардировщики Су-35, Су-34 атакуют управляемыми авиабомбами.


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"Этот боеприпас не новое изобретение. Это то, что они применяют из-за недостаточного количества у них ракетного вооружения. Потому они начали модернизировать бомбы. Делать их аналогами JDAM, то есть планирующими высокоточные боеприпасы. И применять их, не входя в зону поражения нашей ПВО", – говорит Игнат.

Как объясняет военный, таким образом фактически безнаказанно рашисты могут атаковать зоны, которые они могут поразить в радиусе до 70 километров.

"К сожалению, это серьезный вызов. У бомбы 500 килограммов. Аналогичный боеприпас оккупанты впустили на собственный Белгород. И все видели, какое это имело последствие. Противник делает это, чтобы бить по нашим прифронтовым городам, по жилой зоне. Достать его тяжеловато. Но будем усиливаться, получая новые системы ПВО для того, чтобы противодействовать этим новым угрозам", — отметил Юрий Игнат.

Также он отметил, что армия РФ использует до 40 аэродромов, чтобы атаковать Украину. Это и аэродромы в оккупированном Крыму, и аэродромы в стране-агрессоре на ближних, дальних и средних подступах к нашим границам. И около 20 самолетов с этих аэродромов находятся в воздухе в светлое время суток.

Как писали "Комментарии", Россию уже поглощает волна тяжких преступлений. Всплеск вызван возвращением домой военнослужащих с посттравматическим синдромом, участвовавшим в агрессии против Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.

Читайте на сайте "Комментарии" — рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы.



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