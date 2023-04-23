Стало известно откуда вылетают вражеские самолеты

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Моесеенко Валентина
О вражеской авиации и нынешнем ее вооружении рассказал в телемарафоне "Единые новости" спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, пишут "Комментарии".
Ежедневно в атмосферу поднимается около 20 вражеских судов
По его словам, Командование ПС ВСУ уже почти месяц информирует общественность о том, что есть новые угрозы со стороны вражеской авиации. Вражеские истребители-бомбардировщики Су-35, Су-34 атакуют управляемыми авиабомбами.
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Как объясняет военный, таким образом фактически безнаказанно рашисты могут атаковать зоны, которые они могут поразить в радиусе до 70 километров.
Также он отметил, что армия РФ использует до 40 аэродромов, чтобы атаковать Украину. Это и аэродромы в оккупированном Крыму, и аэродромы в стране-агрессоре на ближних, дальних и средних подступах к нашим границам. И около 20 самолетов с этих аэродромов находятся в воздухе в светлое время суток.
Как писали "Комментарии", Россию уже поглощает волна тяжких преступлений. Всплеск вызван возвращением домой военнослужащих с посттравматическим синдромом, участвовавшим в агрессии против Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.
Читайте на сайте "Комментарии" — рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы.
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