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Стало известно о военно-морских резервах России

Общий залп из вражеских ракетоносителей в морях на сегодняшний день составляет 72 крылатых ракеты.

сегодня, 17:50
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Автор:

Моесеенко Валентина

В трех морях на территории России вражеская армия разместила военные корабли и ракетоносцы. Об этом говорится в оперативной постройке ВМС ВСУ, пишут "Комментарии".

Стало известно о военно-морских резервах России

В трех морях наготове Россия держит 19 кораблей, из них 5 ракетоносителей

По состоянию на 18 декабря по информации украинских военных:

- в Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей – носителей ОТР "Калибр" – 0;

- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей;

- в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты;

Общий залп вражеских ракетоносителей в морях на сегодняшний день составляет 72 крылатых ракеты. Кроме того, за сутки, в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: в Азовское море – 8 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 6 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Также отмечается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как говорилось ранее на портале "Комментарии", – о поставках России нового оружия из Ирана рассказали в ГУРРФ получила новую партию "Шахедов", а вот с баллистическими ракетами пока паузаА еще писали "Комментарии", в начале поставок Ираном своих дронов в Россию страна-агрессор активно применяла данные беспилотники в Украине, массированно нанося удары по критической инфраструктуре в Украине. Затем атаки с применением дронов на время прекратились. Российские войска могли держать иранские дроны для нанесения "закрепляющих ударов" по украинской инфраструктуре. Так что когда враг не атакует определенным оружием, не стоит думать, что оно кончилось. Читайте на портале "Комментарии" — Россия готовится ко второй волне мобилизации. Решится ли Кремль пойти на такие меры? Какие могут быть последствия внутри РФ? С этими вопросами обратились к экспертам.




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