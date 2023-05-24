Стало известно о массовой сдаче россиян в плен

В ходе боя между семью бойцами 59 бригады и российским добровольческим подразделением "Шторм" в плен Силам обороны сдались 22 оккупанта. Видео сдачи в плен опубликовано подразделением "Птахы Мадяра". Об этом сообщают "Комментарии".

Плен - иллюстративное фото.

Как следует из опубликованного видео, бронированная колонна попыталась продвинуться к позициям украинских защитников, но была уничтожена артиллеристами 55 бригады. Вражеский танк, поддерживавший атаку, с поля боя сбежал. Личный состав противника был окружен в блиндаже семью украинскими бойцами и взят в плен. При этом, как следует из видео, пленили россиян с соблюдением международного права — их не били, не унижали. Они были разоружены, погружены на два бронеавтомобиля и после этого отвезены в плен.

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Факт пленения подтверждают на рашистских телеграмм-каналах.

"Да, это 22 наших пленных соотечественника, которых укропы взяли в одном бою. При очередном нашем "штурме". И это текущие реалии "мясных штурмов", очередная печальная веха — люди не просто брошены без поддержки брони и артиллерии в огневую ловушку. Ситуация настолько чудовищная и они настолько неподготовлены, что они просто не успели толком начать сопротивляться. Не успели сориентироваться. Иначе бы укры их просто уничтожили", — сокрушается рашист в телеграмм-канале "Нам пишут из Янины".



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