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В Пентагоне сообщили главные темы, которые будут обсуждаться на следующем "Рамштайне"

В Министерстве обороны США рассказали о трех приоритетных направлениях поставки оружия, которые будут обсуждаться на встрече "Рамштайна".

сегодня, 19:53
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Автор:

Slava Kot

Спикер Пентагона Патрик Райдер рассказал о трех приоритетных темах на встрече "Рамштайн". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг Минобороны США.

В Пентагоне сообщили главные темы, которые будут обсуждаться на следующем "Рамштайне"

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Фото из открытых источников

25 мая запланирована следующая встреча украинских союзников в формате "Рамштайн", где предстоит обсудить самые необходимые проблемы войны и согласовать план передачи Украине оружия.


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По словам Патрика Райдера, контактная встреча начнется с представления Украины, которая озвучит текущую ситуацию и предоставит информацию о наиболее нужном вооружении. Спикер Пентагона указывает, что дальше будут обсуждать три приоритетных темы.

"Наземная противовоздушная оборона будет оставаться приоритетной темой для обсуждения, а также боеприпасы... и дискуссия о подготовке F-16", — заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Из озвученной информации также стало известно, что украинские летчики будут проходить обучение в Европе, однако все детали по этому поводу остаются в тайне.

Напомним, что в рамках встреч министров обороны в формате "Рамштайн" прошло 11 мероприятий. Союзники обсуждают и принимают решение о предоставлении Украине военной техники для противостояния России. На одной из таких встреч украинские партнеры согласились предоставить танки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские пилоты поразили Пентагон. После тренировок летчиков из Украины в США изменили свою оценку продолжительности подготовки на истребителе F-16.

Также "Комментарии" писали о том, что аналитики выяснили главные причины, почему западные союзники до сих пор не предоставили Украине американские боевые самолеты F-16.



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Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1661070701485277190
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